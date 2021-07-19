К концу лета индийский штамм коронавируса "Дельта" вытеснит другие разновидности Covid-19. В Украине продолжается активная подготовка ко вспышке мутировавшего вируса.

Об этом в эфире канала "Украина" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 миллионов гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - рассказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, приоритетной в подготовке к новому штамму является вакцинация. Ведомство способствует тому, чтобы прививку успело получить как можно большее число граждан.

Напомним, в Украине выявлены четыре случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта". Всего же на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах. Ожидается, что он станет доминирующим.

Также мы писали о том, как именно Украина готовится к вспышке заражений индийским штаммом "Дельта", для этого в стране хотят ускорить вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 000 прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.