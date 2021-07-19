Вечером в воскресенье, 18 июля, в Волынской области произошло смертельное ДТП. Легковушка врезалась в дерево, погибли три человека, еще девять - пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Трагический инцидент случился в селе Печихвосты Луцкого района в 18:07. Водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека, среди них - четырехлетний ребенок. Пострадали еще девять человек, из них шестеро детей (2011-2019 г.р.). С травмами различной тяжести они попали в больницу.

На месте аварии от ГСЧС работали 4 человека и одна единица техники.

Напомним, "Страна" писала о том, что под Киевом в смертельную аварию попала легковушка с 12 пассажирами. В автомобиле находились жители села Мартусовка. Около 13, а по другим данным 16 человек, сели в авто Volkswagen Golf универсал, при этом некоторые находились в багажнике - в 2 слоя.

Также мы сообщали, что днем в воскресенье, 18 июля, в Харьковской области по дороге на Полтаву произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще пять попали в больницу с травмами.