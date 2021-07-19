По состоянию на утро понедельника, 19 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 182 человека.

Напомним, что вчера, 18 июля в стране было выявлено 229 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 47 человек.

Умерли за отчетные сутки 5 человек (с начала эпидемии 52 731 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 187 человек (с начала эпидемии - 2 181 385 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 11 детей.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (18 человек), Житомирской области (18), Киевской области (10) и Харьковской области (10).

В Киеве выявили 82 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что вспышка коронавируса остановила военную операцию Южной Кореи у берегов Африки.

Минобороны страны уже заявило, что два военных самолета отправлены, чтобы эвакуировать полностью весь экипаж (301 моряк - Ред.) с борта эсминца "Munmu the Great"

Также мы рассказывали, что в Крыму зарегистрировали исторический максимум заражений коронавирусом.