Коронавирус внес свои серьезные коррективы в планы борьбы с пиратством у берегов восточной Африки. На борту южнокорейского эсминца "Munmu the Great", который нес боевую вахту, практически весь экипаж оказался зараженным Covid-19.

Число зараженных моряков составило как минимум 247 человек, что является крупнейшим случаем для военных Южной Кореи с начала пандемии коронавируса.

Об этом передает агентство Associated Press.

Минобороны страны уже заявило, что два военных самолета отправлены, чтобы эвакуировать полностью весь экипаж (301 моряк - Ред.) с борта эсминца "Munmu the Great".

Власти подозревают, что вспышка болезни могла начаться, когда в конце июня эсминец пришвартовался в этом регионе для пополнения запасов воды и продовольствия. Никто из экипажа не был вакцинирован от коронавируса.

Представители органов здравоохранения Южной Кореи заявили, что все члены экипажа пребывают в относительно хорошем состоянии.

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