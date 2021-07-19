Английские медики-вирусологи разработали оригинальную методику, которая позволяет буквально с первых дней заражения человека коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или же крайне тяжелой форме.

Результаты научного исследования были обнародованы на специализированном портале MedRxiv.

"В условиях больницы сбор образцов слюны более удобен как для персонала, так и для пациентов. В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом (полный набор низкомолекулярных веществ - Ред.) в слюне может отражать тяжесть Сovid-19", - так рассказали о своей работе исследователи.

Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, а также их клинические данные. Диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-тестов.

Для анализа использовался метод масс-спектрометрии, который позволяет определить концентрацию различных компонентов в какой-либо субстанции.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Крыму зарегистрировали исторический максимум заражений коронавирусом.

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