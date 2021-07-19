В Киеве произошло не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие. На оживленном проспекте Науки автобус маршрута №220 впечатал в столб легковой автомобиль BMW.

Об этом передает портал "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По информации свидетелей, водитель общественного транспорта притормозил на остановке и пошел за кофе в ближайший киоск. В этот момент автобус покатился и врезался в BMW. Две машины выехали с дороги на тротуар и влетели в столб. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что виновника смертельного пьяного ДТП на Березняках арестовали на два месяца.

По данным следствия, водитель автомобиля "Ford Fusion", находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругление проезжей части, налетел на бордюр, и, выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. После чего авто снова улетело на проезжую часть и остановилось.

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