Вчера, 18 июля, в Черкассах произошла стрельба в районе магазина "Лесной". Около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновский произошел конфликт. Один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов. В результате стрельбы двое мужчин были госпитализированы в городскую больницу №3 с ранениями спины и головы.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко, как передает пресс-служба региональной полиции.

Сам правонарушитель скрылся в лесу. Для его поиска были задействованы батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, и кинологи со служебными собаками.

"Правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы установили его личность. Это - 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", - добавил Михаил Куратченко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). На месте ЧП работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

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