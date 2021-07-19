В параде примет участие и самолет "Мрия". Фото: РИА Новости

В параде к 30-й годовщине независимости Украины будет принимать участие колонна авиации, состоящая из 51 самолета. Также к торжественному пролету могут присоединиться и самолеты стран-партнеров.

Об этом свидетельствует приказ командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, обнародованный на сайте министерства обороны.

В параде примут участие такие летательные аппараты:

  • Ан-26;
  • Ан-26 "ВІТА";
  • Ил-76;
  • Су-27;
  • МиГ-29;
  • Су-24;
  • Су-25;
  • Ми-8;
  • Ми-24 (при условии поставки лопастей до 30 июня);
  • Ми-14;
  • Ан-72;
  • EC-225LP;
  • Ан-32;
  • Н-145;
  • DA-42;
  • Ан-225 "Мрия".

При этом в графе напротив самолета "Мрия" в качестве резервного указан другой самолет "Антонова" - Ан-124.

Появилась схема пролета украинской авиации на параде к 30-летию независимости Украины в Киеве

Всего в документе указан 51 основной самолет и 16 резервных.

"Представительство авиации и количество авиационной техники государств-партнеров будет дополнительно согласовываться после подтверждения их участия в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в приказе.

Помимо этого документ содержит схемы пролетов авиации во время парада.

Появилась схема пролета украинской авиации на параде к 30-летию независимости Украины в Киеве

Напомним, в параде, приуроченному к 30-летию Независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа, впервые в истории примут участие служебные собаки Госпогранслужбы.

Также в параде будут участвовать и женщины-военнослужащие - они промаршируют по Крещатику на каблуках.

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