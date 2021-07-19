В параде к 30-й годовщине независимости Украины будет принимать участие колонна авиации, состоящая из 51 самолета. Также к торжественному пролету могут присоединиться и самолеты стран-партнеров.

Об этом свидетельствует приказ командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, обнародованный на сайте министерства обороны.

В параде примут участие такие летательные аппараты:

Ан-26;

Ан-26 "ВІТА";

Ил-76;

Су-27;

МиГ-29;

Су-24;

Су-25;

Ми-8;

Ми-24 (при условии поставки лопастей до 30 июня);

Ми-14;

Ан-72;

EC-225LP;

Ан-32;

Н-145;

DA-42;

Ан-225 "Мрия".

При этом в графе напротив самолета "Мрия" в качестве резервного указан другой самолет "Антонова" - Ан-124.

Всего в документе указан 51 основной самолет и 16 резервных.

"Представительство авиации и количество авиационной техники государств-партнеров будет дополнительно согласовываться после подтверждения их участия в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в приказе.

Помимо этого документ содержит схемы пролетов авиации во время парада.

Напомним, в параде, приуроченному к 30-летию Независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа, впервые в истории примут участие служебные собаки Госпогранслужбы.

Также в параде будут участвовать и женщины-военнослужащие - они промаршируют по Крещатику на каблуках.