Запланирована "Мрія". Появилась схема пролета авиации на параде к 30-летию независимости Украины в Киеве
В параде к 30-й годовщине независимости Украины будет принимать участие колонна авиации, состоящая из 51 самолета. Также к торжественному пролету могут присоединиться и самолеты стран-партнеров.
Об этом свидетельствует приказ командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, обнародованный на сайте министерства обороны.
В параде примут участие такие летательные аппараты:
- Ан-26;
- Ан-26 "ВІТА";
- Ил-76;
- Су-27;
- МиГ-29;
- Су-24;
- Су-25;
- Ми-8;
- Ми-24 (при условии поставки лопастей до 30 июня);
- Ми-14;
- Ан-72;
- EC-225LP;
- Ан-32;
- Н-145;
- DA-42;
- Ан-225 "Мрия".
При этом в графе напротив самолета "Мрия" в качестве резервного указан другой самолет "Антонова" - Ан-124.
Всего в документе указан 51 основной самолет и 16 резервных.
"Представительство авиации и количество авиационной техники государств-партнеров будет дополнительно согласовываться после подтверждения их участия в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в приказе.
Помимо этого документ содержит схемы пролетов авиации во время парада.
Напомним, в параде, приуроченному к 30-летию Независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа, впервые в истории примут участие служебные собаки Госпогранслужбы.
Также в параде будут участвовать и женщины-военнослужащие - они промаршируют по Крещатику на каблуках.