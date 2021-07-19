Любителям покурить кальян может грозить целый спектр вредных последствий для здоровья, в том числе кислородное голодание, гепатит и даже рак легких.

Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве объяснили, почему курение кальяна является рисковым занятием.

Медики напомнили, что популярность кальяна прежде всего связана с тем, что его курят при использовании ароматизированного табака, имеющего приятный вкус.

Также курение кальяна широко рекламируется как способ расслабиться, а некоторые заведения, такие как бары и рестораны, активно продвигают такой вид "отдыха".

Еще одной причиной популярности кальяна является то, что в обществе распространено представление о "безвредности" этого занятия. Однако медики пытаются развеять это заблуждение.

Чем опасно курение кальяна?

При курении кальяна в организм человека попадают значительно более высокие уровни оксида углерода (угарного газа), что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, кислородного голодания с возможными головокружениями и тому подобное.

У людей, которые курят кальян, большие риски заражения инфекционными болезнями: туберкулезом, герпесом, гепатитом. От передачи этих заболеваний не спасает сменный мундштук, поскольку основные микробы «живут» именно в колбе и шланга. Они не стерилизуются в общественных заведениях после каждого сеанса курения.

Кальянный дым повышает риски развития рака легких, респираторных болезней, заболеваний ротовой полости. У беременных повышаются риски преждевременных родов.

При курении кальяна в воздух выделяются различные химические вещества: полициклические углеводороды, которые являются канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезную угрозу для окружающих людей, которые их вдыхают. Находиться в помещении, где курят кальян, опасно.

"Делайте правильные выводы и выбирайте здоровую и долгую жизнь, без вреда для здоровья", - призвали эксперты ЦОЗ.

Тем временем недавно в Одессе прошел чемпионат по медленному курению трубки. Участие в соревновании приняли 40 человек из разных уголков Украины, а первое место занял житель Киева Константин. Он курил трубку 1 час 36 минут.

Ранее в Минздраве назвали 15 видов рака, к которым могут привести активное и пассивное курение.