В субботу, 24 июля олимпийцы сборной Украины начали борьбу на летней Олимпиаде в Токио 2020 (2021).

В этот день на соревнованиях выступили наши шпажистка Елена Кривицкая, теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина, боксер Николай Буценко, дзюдоистка Дарья Билодид, дзюдоист Артем Лисюк, стрелок из пистолета Павел Коростыльов, настольный теннисист Коу Лей, велосипедист Анатолий Будяк, гимнаст Игорь Радивилов, 17-летний гимнаст Илья Ковтун, его коллега Петр Пахнюк (брусья) и другие наши олимпийцы.

И по итогам дня олимпийская сборная Украины, буквально положив на маты соперницу из Израиля, вошла в список лучших олимпийских команд планеты. Это произошло во многом благодаря достойному выступлению 20-летней киевской дзюдоистки Дарьи Билодид.

Она добилась бронзовой награды Олимпиады 2020 (2021) в Токио, одержав три победы. Да, Даша не прошла в финал из-за местной дзюдоистки Фуны Танаки, но в решающей схватке сумела собраться, вынести уроки из проигрыша, и победить представительницу Израиля. После выигрыша в решающем поединке Дарья трогательно прослезилась.

Другой представитель сборной Украины по дзюдо Артем Лесюк в категории до 60 кг уступил в 1/4 финала Луке Мхеидзе (Франция). Также завершился для него и утешительный поединок против Торнике Чакадуа (Нидерланды).

Стрельба из пневматического пистолета

Павел Коростылев показал четвертый результат среди всех олимпийцев в финале стрельбы из пистолета. Его результат - 198.9.

Шпаги

Елена Кривицкая стартовала в индивидуальном турнире по фехтованию и в первом раунде уступила полячке Ренате Кнапик-Миаззи со счетом 8:15.

Теннис

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№46 WTA) уступила в дебютной олимпийской игре одиночного разряда. Лейла Фернандес (№72 WTA, Канада) выиграла в трех сетах - 3:6, 6:3, 0:6.

В женском парном разряде Даяна Ястремская и Элина Свитолина проиграли Ализе Корне и Фионе Ферро (Франция) – 2:6, 4:6.

Бокс

Капитан сборной Украины по боксу 30-летний Николай Буценко выступил в категории 53-57 кг.

Буценко проиграл первый раунд из трех против Кайседо Пачидо (Эквадор), но во втором сумел собраться, вынести уроки из поражения и победить. В третьем раунде оба боксера были уставшими, но эквадорец чуть чаще наносить точные удары. Двое судей были за Буценко, трое за Пачидо. В итоге, в третьем раунде победу отдали ему.

Таким образом, Буценко уступил со счетом 2:3 на стадии 1/16 финала раздельным решением судей.

Велоспорт

Анатолий Будяк стал 56-м в групповой велогонке на труднейшей дистанции, уступив олимпийскому чемпиону из Эквадора Ричарду Карапасу. Кстати, соревнования по велоспорту были единственными на которых было разрешено присутствие болельщиков.

Всё впереди

Некоторые наши спортсмены, участвовавшие сегодня в соревнованиях, пробились в следующие этапы токийской Олимпиады. Так, продолжает борьбу за медали в женском одиночном разряде теннисистка Элина Свитолина, игрок в настольный теннис Коу Лей, многоборцы Илья Ковтун и Петр Пахнюк. Также будем поддерживать команды по академической гребле в утешительном первенстве и борьбу за медали команды многоборцев.

Абсолютное большинство из 157 олимпийцев сборной Украины еще даже не начинали своих выступлений на летней Олимпиаде в Токио-2020 (2021), которая продлится до 8 августа.

Видео: youtube.com/Студія 2U

Мы разбирались кто такая Дарья Билодид, взявшая первую медаль для Украины в Японии.

Напомним, что "Страна" ведет подсчет всех медалей Олимпиады-2020 по видам спорта и странам. По состоянию на 24 июля первое место занимают представители Китая.