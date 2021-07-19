Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь на своей должности получает в среднем 88 тысяч гривен в месяц. В эту сумму входят оклад, а также различные надбавки и премии.

Об этом сообщает издание APnews со ссылкой на письмо Секретариата языкового омбудсмена.

Размер месячного должностного оклада Креминя составляет 15 000 грн. Однако в прошлом году чиновник ежемесячно получал не менее 75 тысяч гривен за счет надбавок и премий.

В сентябре 2020 года ему начислили зарплату в размере 86 437 грн, в том числе надбавку за выслугу лет в размере 2250 грн, надбавку за интенсивность труда 14 700 грн и месячную премию в размере 45 000 грн.

В прошлом году Креминь каждый месяц получал надбавку "за интенсивность труда" в размере 14 700 грн, кроме ноября - тогда он получил 76 950 грн материальной помощи, которую ему выделили "для решения социально-бытовых вопросов".

В сентябре и октябре омбудсмен получал по 45 000 гривен премии, в ноябре и декабре - по 52 500 грн. Таким образом в октябре Кремень заработал на посту 76 950 грн с учетом всех надбавок и премий, в ноябре - 94 200 грн, а в декабре - 136 950 грн.

В 2021 году выплаты немного уменьшились, однако за "за выслугу лет" и "за интенсивность труда" чиновнику платят по 2 250 грн и 14 700 грн каждый месяц соответственно. Ежемесячные премии для него в этом году сократились до 37 500 грн.

Таким образом, с февраля по май Креминь стабильно получал заработную в размере 69 500 грн. Только январе он получил меньше - 32 000 гривен (единственный месяц, когда омбудсмену не начислили премию).

В июне этого года чиновник заработал 87 177 гривен, в том числе половину привычной надбавки за выслугу лет и интенсивность труда - по 1 125 грн и 7 350 грн соответственно. Премия и отпускные составили 41 250 грн и 29 872 грн соответственно.

"Мы посчитали и выяснили, что первые 9 месяцев работы Тараса Кремня в должности Уполномоченного по защите государственного языка (с сентября 2020 по июнь 2021) стоили украинцам 792 000 гривен (по 88 000 грн в месяц в среднем). Если же Тарас Кремень и в дальнейшем продолжит получать те же суммы, то год его работы обойдется бюджету в более миллиона гривен", - пишет издание.

Напомним, 16 июля вступили в силу новые нормы закона о "тотальной украинизации", предусматривающие переход киноиндустрии на государственный язык телевидения, экзамены для чиновников и дополнительные правила для книжных магазинов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Отметим, что против "сворачивания" этой реформы активно выступал и языковой омбудсмен.

Ранее Креминь анонсировал обращение к политическим силам с требованием отзывать мандаты депутатов из-за систематических нарушений языкового законодательства.