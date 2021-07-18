Правительственная армия Афганистана очистила от боевиков "Талибана" уезд Сурки Парса провинции Парван, находящийся в 70 км к северу от Кабула.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 июля Национальное телевидение Афганистана, передает Интерфакс.

Накануне пресс-центр министерства внутренних дел Афганистана сообщал о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции. Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

"Правительственные силы в ходе контртеррористической операции в пятницу один за другим освободили от боевиков движения "Талибан" два уезда на территории провинции Бамиян в центральном Афганистане", - сообщала пресс-служба главы региона.

Позже в воскресенье стало известно, что правительственные силы восстановили контроль над уездным центром Малистан провинции Газни в центральном Афганистане.

"Объединенные силы безопасности и обороны и отряды ополчения сегодня очистили уезд Малистан от террористов-талибов. Боевики покинули этот район, понеся потери", - сообщил пресс-центр министерства внутренних дел.

Отмечается, что уезд Малистан был одним из районов, который был освобожден почти через неделю после его захвата талибами. "Во время своего пребывания в уездном центре талибы подожгли здания университета и недавно построенное правительственные объекты", - отмечается в сообщении.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил в воскресенье, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убито 136 талибов, 81 ранен. Интенсивные боевые действия в течение 24 часов проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Логар, Пактия, Кандагар, Забул, Джаузджан, Сари-Пуль, Балх, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа.

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Как сообщала "Страна", власти Франции вывозят всех своих граждан из Афганистана. "В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности в стране и с учетом краткосрочной перспективы посольство Франции призывает всех французов, которые в настоящее время находятся в Афганистане, покинуть страну", - сказано в сообщении.

Ранее талибы вошли во второй крупнейший город Афганистана.