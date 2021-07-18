В Черкассах директор дворца молодежи обозвала ублюдками родителей, дети которых носят необычные имена

Директор черкасского дворца молодежи нелицеприятно высказалась о родителях, которые дали своим детям необычные, по ее мнению, "зарубежные" имена, чем спровоцировала скандал. В соцсетях появились призывы уволить чиновницу, а в горсовете сообщили, что проводят "воспитательную" работу с руководительницей учреждения.

"Аврора, Вилена, Даяна, Есения, Иоанна, Каталея, Квитослава, Муниса, Флорентина, Юна, Алихан, Гурген, Джастин, Евин, Ефимий, Ладослав, Миларал, Оскар, Феликс, Яромир - эту х@рню именами назвать нельзя, бессмысленное соединение букв", - написала руководитель учреждения Елена Петрова в Facebook.

Также она объяснила, что украинские имена "это славянская классика".

"Долб@@бам нужно выпендриться. Ну и плюс на каждом уровне в Украине есть свой слой общества, который сдает ее интересы. Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами, вместо того, чтобы поддерживать наше", - добавила директор дворца молодежи.

В свою очередь бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий на своей странице в соцсети призвал к увольнению Петровой.

"По моему мнению человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку. Надеюсь, что (заместитель городского головы) Анастасия Чубина справится этой горе-руководительницей", - написал бывший чиновник.

Тем временем в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета уже назвали ситуацию с высказываниями женщины неприятными и пообещали сделать выводы.

"Несмотря на то, что Фейсбук является площадкой для высказываний частных, но, поскольку человек является руководителем, то мы с ней уже проводим определенную работу (назовем ее воспитательной). Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем, я уверен, таких комментариев не будет", - заявил и.о. главы департамента Богдан Белов.

При этом сама Петрова уже отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные слова.

По данным издания 18000.com.ua, чиновница считает себя патриоткой и признается в любви к Украине. У самой женщины есть двое детей и, по ее словам, все начинается "с малого". Сначала родители, по мнению чиновницы, называют детей "иностранными" именами, затем отправляют их учиться и отдыхать за границу и так далее. При этом Петрова утверждает, что она сторонница "своего, украинского".

На вопрос журналистов, есть ли у нее исчерпывающий "черный список" имен, директор дворца молодежи ответила, что перечень "украинских" и "славянских" имен есть в интернете.

На предыдущих местных выборах, по данным журналистов, Елена Петрова работала в штабе политической силы "Слуга народа".

Напомним, в прошлом году в список редких имен для украинских детей попали Зеленский и Янык.

Список необычных имен, зарегистрированных в Украине в этом году, можно увидеть в нашем материале.