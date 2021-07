Голливудский актер Эштон Катчер, супруг нашей землячки, также голливудской актрисы Милы Кунис, вернул купленный им билет на полет на границу космоса. Туда он собирался полететь на ракетоплане компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Об этом передает Cheddar News.



Родившаяся в Украине Мила Кунис убедила Эштона Катчера, что его полет на границу космоса не является мудрым решением для семьи с маленькими детьми.

"Когда я женился, и у нас появились дети, моя жена фактически убедила меня, что это ошибочное решение для семьи - лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети. Поэтому я продал свой билет обратно Virgin Galactic", - заявил Катчер в интервью.

Впрочем, он отметил, что все-таки совершит полет позже. По данным журналистов, Катчер был 500-м покупателем билета на полет в космос с компанией Брэнсона. Он приобрел его в марте 2012 года по цене более 200 тысяч долларов.

