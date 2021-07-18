Голливудский актер Эштон Катчер, супруг нашей землячки, также голливудской актрисы Милы Кунис, вернул купленный им билет на полет на границу космоса. Туда он собирался полететь на ракетоплане компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Об этом передает Cheddar News.



Родившаяся в Украине Мила Кунис убедила Эштона Катчера, что его полет на границу космоса не является мудрым решением для семьи с маленькими детьми.

"Когда я женился, и у нас появились дети, моя жена фактически убедила меня, что это ошибочное решение для семьи - лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети. Поэтому я продал свой билет обратно Virgin Galactic", - заявил Катчер в интервью.

Впрочем, он отметил, что все-таки совершит полет позже. По данным журналистов, Катчер был 500-м покупателем билета на полет в космос с компанией Брэнсона. Он приобрел его в марте 2012 года по цене более 200 тысяч долларов.

Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic. pic.twitter.com/zFonavhnTv — Cheddar News (@cheddar) July 15, 2021

Как сообщала "Страна", 11 июля ракетоплан VSS Unity поднялся на высоту около 15-20 километров над поверхность Земли, куда его доставил самолет-носитель. Затем ракета вывела экипаж на суборбитальную высоту около 80 км, которую ученые считают границей между атмосферой и космосом. После этого ракета начала постепенно опускаться и успешно приземлилась.

Напомним, что в компании Безоса не считают космическим полет конкурентов из компании Брэнсона.