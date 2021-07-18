В случае, если страны Запада будут настаивать на имплементации "формулы Штайнмайера" Украиной, а США не помогут "справиться с Россией", то Киев может "развернуться" в сторону Китая.

Об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вот они (Германия и США) позвонят и скажут: до мая (...) имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы (власти Украины) говорим: Мы не будем. И что дальше? Уходим к Китаю", - рассказал Арестович.

По его словам, в случае, если на грядущих переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского стороны не придут к соглашениям, "разворот" Украины к Китаю, Индии или странам ближнего востока будет верным решением.

"Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай", - добавил Арестович.

Напомним, ранее он назвал безрезультатными переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также обвинил главу немецкого правительства в "сдаче украинских интересов в пользу России".

Отметим, что дата переговоров Зеленского с Байденом еще не определена, однако пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров заявил, что встреча двух лидеров состоится в конце июля - начале августа.

Тем временем ранее в этом месяце Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В частности, стороны договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

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