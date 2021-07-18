В Центре общественного здоровья дали ответы на ряд популярных вопросов о вакцинации против коронавируса COVID-19. В частности, перед вакцинацией против коронавирусной болезни делать общее обследование или дополнительные анализы не нужно, при отсутствии других оснований для этого.

После получения дозы прививки можно мочить место введения вакцины, а также употреблять алкоголь в разумных количествах. Об этом 16 июля сообщила пресс служба Министерства здравоохранения.

В министерстве отмечают, что перед вакцинацией не нужно делать обследование или анализы, например общий анализ мочи или крови или замеры давления в случае, если отсутствуют другие основания вне вакцинацией.

"В частности, не нужно делать ПЦР-тест, или тест на антитела к COVID-19 перед или после прививки", - объясняют медики.

В то же время специалисты добавляют, что после вакцинации можно путешествовать самолетом: "Медицинские эксперты считают, что нет оснований для беспокойства, что прививки против COVID-19 могут повлиять на риск возникновения тромбозов во время воздушных путешествий".

Также в Минздраве отметили, что после получения прививки можно употреблять алкоголь. Однако там предостерегают, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Так же не влияет на вакцинацию употребление жирной пищи до или после получения дозы.

В министерстве также развеяли популярный миф о якобы запрете мочить водой место вакцинации: "Принимать душ, принимать ванну после вакцинации и мочить место прививки можно. Главное - не тереть место укола во время и после принятия душа или ванны во избежание лишнего раздражения".

Нет ограничений так же в отношении физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки.

Как сообщала "Страна", по данным Минздрава за сутки от коронавируса COVID-19 привились более 50 тысяч граждан Украины.

Напомним, после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины Pfizer происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.