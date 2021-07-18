Ракетный корабль ВМС США класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma уплыли из Черного моря, где они находились на время международных учений Sea Breeze 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС США в Европе и Африке.

Оба корабля отправились в плановый поход к югу от Черного моря к Средиземному морю после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО, 16 июля 2021 года.

Во время учений Ross вместе с кораблями из Украины, Болгарии, Грузии, Италии, Румынии, Турции и Британии работали совместно для улучшения интеграции сил и морского маневрирования.

"Принимая участие в учениях Sea Breeze и Breeze, мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами", - отметил командующий Ross Джон Д. Джон.

Военные учения Sea Breeze 2021 продолжались с 28 июня по 10 июля.

Как сообщала "Страна", спецподразделения Британии начали новую операцию по борьбе с Россией и Китаем. Марк Тоттен указал, что эти подразделения получат средства и время для подготовки к "высокорискованным задачам", требующим "детальной проработки и тренировки".

Стало известно о том, что во время учений Sea Breeze десантника унесло в Черное море. Его искали более 2 часов.

Напомним, что в Харькове СБУ организовали учения с проверкой документов и осмотром машин.