В Китае официально подтверждена первая смерть человека в результате вируса обезьяны B (BV). Об этом сообщает Global Times.

По данным журналистов, 53-летний ветеринар из Пекина делал вскрытие двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы. Через месяц, в апреле этого года, у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. 27 мая мужчина скончался.

Исследование подтвердило, что человек заразился вирусом обезьяны B (BV). Тестирование близких к ветеринару людей не выявило у них вируса обезьян.

Вирус обезьян был обнаружен в 1932 году, болезнь может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма.

Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев вследствие этого вируса или даже клинически подтвержденных случаев заражения.

Как сообщала "Страна", в Краснодарском крае на девочку 2008 года рождения напала львица, когда ребенок пытался сфотографироваться с опасным хищником.

Напомним, что под Одессой 9 обезьян сбежали из зоопарка и начали грабить сады у дачников. Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, по словам Слащева, находятся еще анаконда и крокодил.