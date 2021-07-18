Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил правительству усилить меры контроля за соблюдением карантина. Также он отдал распоряжение о привлечении к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба премьера в Facebook.

В частности, глава израильского правительства поручил привлекать к уголовной ответственности и открывать судебные производства в отношении больных Covid-19, которые нарушают условия самоизоляции. По словам Беннета, такие люди ставят под угрозу здоровье общества.

Также израильский премьер поручил министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля за соблюдением карантинных ограничений.

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным прекращением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля (...) Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ("Дельта" - Ред.)", - сказал израильский премьер.

Напомним, в Израиле, где 1 июня сняли все карантинные ограничения, уже в конце первого месяца лета приняли решение их вернуть и ужесточить из-за вспышек заболеваемости Covid-19.

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