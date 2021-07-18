Из-за растущего числа заболевших коронавирусом власти Израиля приняли решение перенести возобновление массового индивидуального туризма для иностранных граждан, которые полностью прошли процедуру вакцинации от COVID-19 с 1 августа на более поздний срок.

Об этом передает "РБК-Украина" со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа. К сожалению, сегодняшняя ситуация не позволяет нам пропускать туристов", - цитирует издание слова директора Министерства здравоохранения Израиля Нахмана Эша.

По его словам, дата возобновления индивидуального туризма отложена на неопределенный срок.

Как сообщала "Страна", российские ученые сообщили об обнаружении трудноизлечимого "длинного COVID-19". Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что подобное происходит в том случае, когда иммунная система не убивает вирус до конца, и он также не приводит к летальному исходу для человека. Вирус некоторое время находится в организме человека, пока не активируется и не начнет размножаться.

Напомним, после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины Pfizer происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.

При этом в центрах вакцинации в Украине доступны для населения и другие вакцины, нарушения при транспортировке которых не фиксировались.