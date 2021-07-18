Россия ведет переговоры с запрещенным на ее территории радикальным движением "Талибан" по поводу афганского конфликта во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом в интервью каналу "Россия-1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Движение "Талибан" запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов", - сказала дипломат.

"Есть еще один маленький нюанс, очень важный. Движение талибов является частью межафганского диалога. Того самого диалога, который Совбез (ООН) призвал все страны поощрять (...) В резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве. Мы исполняем резолюцию Совбеза (контактируя с "Талибаном"). Мы ее поддержали как страна. Мы ее реализуем на практике", - добавила Захарова.

Также она назвала "заказом" критику контактов России и "Талибана" в СМИ.

"Мы все разные люди, у нас могут быть и должны быть разные взгляды, в том числе и политические, это нормально, это хорошо, на самом деле. Вопрос в другом: нельзя искажать факты. Они не являются политическими взглядами. Право есть право. Конечно, оно может применяться, оно может трактоваться, безусловно. Но их надо знать - основные международные правовые документы", - сказала Захарова.

Напомним, в пятницу, 9 июля, в Москве в гостинице Radisson прошла пресс-конференция талибов. В ходе конференции была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны.

Движение "Талибан" запрещено в России. О том, что его делегация, которая состоит из четырех человек, прибыла в Москву, мы сообщали 8 июля. По данным официального представителя политофиса Мохаммада Сохаила Шахина, делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар, а главная цель ее визита в Москву - обсуждение ситуации на севере Афганистана.

После визита талибов в Москву Россия пообещала не вмешиваться в ситуацию в Афганистане, которая накаляется на фоне вывода оттуда американских войск.