На украино-российской границе произошел не совсем типичный инцидент. Сотрудники СБУ отобрали оружие у пограничников, предварительно их избив.

В Сети уже звучат предположения, что они не поделили потоки контрабанды. По другой версии речь идет о бытовухе.

Но окончательную точку в этой странной истории ставить рано. Собрали все, что о ней известно на данный момент.

Погранцы vs СБУ

Около 10 часов утра Госпогранслужба сообщила о нападении на своих сотрудников, который служат на российской границе. Это произошло в ночь на воскресенье.

Между строк читалось, что напали россияне. Однако пока ведомство назвало нападающих "противоправными элементами". Вот, как описывают происшествие в Госпогранслужбе:

"Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", - говорится в сообщении ведомства.

То есть трое неизвестных напали на двух погранцов и забрали у них оружие. Но дальше произошло удивительное: вызванная полиция помогла вернуть оружие, но не нашла тех, кто его отобрал.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - описывается ситуация на Facebook-странице пограничников.

Как такое могло быть - не совсем понятно. Получается, нападавшие оружие отобрали, потом бросили, затем скрылись. Вопрос только - зачем?

В комментариях к посту погранслужбы пользователи удивились странному поведению правонарушителей. "То есть оружие отобрали и просто выбросили где-то на обочине? Что это было?". "Как они могли завладеть оружием? И почему пограничники на использовали оружие?".

А некоторые высказывали свои версии того, что произошло: "Наверное не сошлись в цене с контрабандистами, получили по голове, остались без оружия. По ходу кого-то уволят с позором".

Позже Госпогранслужба заявила, что нападение произошло с территории Украины. А вечером появилось сообщение, что пограничников атаковали сотрудники СБУ.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы.

СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют информагентства.

В этой цитате говорится о двух задержанных, хотя выше говорилось, что на пограничников напали трое. То есть "потерялся" третий нападавший. Или же его вообще выдумали, чтобы показать численный перевес и оправдать разоружение погранцов.

Отметим, что в СБУ пока на своих официальных ресурсах эту информацию не публикуют.

"СБУ идет в партизаны". Реакция соцсетей

В Сети комментируют эту странную ситуацию.

Нардеп Макс Бужанский в шутку предположил, что сотрудники "конторы" решили "уйти в партизаны" ввиду нового закона об СБУ, который готовят "слуги народа".

"Понимая, что победа Марьяны (Безуглой, автора законопроекта об СБУ - Ред.) близка, ряд сотрудников СБУ решил уходить в партизаны. Но нужно было добыть оружие, и тут на глаза попались пограничники..."

Журналист Максим Войтенко сообщает о новой версии событий.

"Пишут, что это была бытовуха. Сбушники кутили у ставка в запретной зоне у границы. На предложение наряда свалить они начали бурить, после чего побили погранцов. Отжатое ружие вроде бы уже найдено", - сообщает он.

"Шла первая неделя после отставки Авакова", - комментирует ситуацию известный врач-инфекционист Алексей Галимский.