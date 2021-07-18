В селе Бышев Киевской области владелец фирмы стрелял из ружья в работника, который пришел к нему с требованием выплатить задолженность по зарплате. Теперь "стрелок" может может попасть в тюрьму.

Об этом передает портал Big Kiev со ссылкой на полицию Киевской области.

Так, владелец фирмы обстрелял из ружья работника, который пришел за зарплатой.

Правоохранители установили, что в 40-летнего владельца фирмы по сверлению скважин пришел наемный рабочий с требованием в выдать заработную плату за выполнение работ, которую работодатель должен.

Между мужчинами возникла ссора. Владелец фирмы схватил охотничье ружье и совершил несколько выстрелов в 27-летнего работника. Полицейские изъяли оружие в качестве вещественного доказательства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Лиссабоне из-за забастовки работников обслуживающей аэропорт компании отменили 200 рейсов.

Напомним, что в Конституционном суде признали конституционным установление минимальной зарплаты в размере прожиточного минимума.