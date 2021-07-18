Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей ситуацию с наводнениями в стране, добавив, что в немецком языке нет слов, при помощи которых можно было бы описать разрушения, причиненные этой стихией.

Об этом она заявила в ходе брифинга в городе Аденау на западе страны в воскресенье, 18 июля.

"Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений", - сказала Меркель.

"Мы поддержим вас - федеральные и земельные власти будут вместе действовать, чтобы постепенно привести все в порядок в этой прекрасной местности. Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры", - добавила канцлер.

Меркель также заявила, что наводнения на западе Германии показали необходимость более пристального внимания к проблемам изменения климата. Помимо этого она пообещала, что власти ФРГ будут проводить долгосрочную политику, которая "будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы".

Глава немецкого правительства пообещала приехать в зону бедствия еще раз в конце августа этого года.

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер во время брифинга заявила, что поиски пропавших без вести продолжаются. По ее словам, "большое число" жителей района Арвайлер, который наиболее сильно пострадал от стихии, не найдено до сих пор.

Напомним, в результате крупнейшего за 50 лет наводнения в Западной Европе, по последним данным, погибли 170 и пострадали не менее 670 жителей Германии. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Эрфт, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. В результате инфраструктуре региона был нанесен большой ущерб. Власти соседней Бельгии сообщали о 27 утонувших. Также сильные ливни прошли в Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Нидерландах.

Ранее мы писали о том, как преемник Меркель на посту канцлера от блока ХДС/ХСС Армин Лашет рассмеялся во время того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказывал о последствиях наводнения.

"Страна" разбиралась, какие последствия принесет стихия для партии Меркель на фоне грядущих парламентских выборов в ФРГ.