В Одессе вечером 15 июля неизвестный вор, вероятно сосед, проник в дом к 19-летней девушке из села Большой Буялык, которая была студенткой второго курса Одесского государственного университета внутренних дел.

У нее исчезла сумка с личными вещами и документами. Об этом передает местное издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что у курсантки пропали полицейский жетон, удостоверение, паспорт, форменная куртка, кепка, а также личные вещи и деньги.



В преступлении подозревают соседа пострадавшей, которого в течение дня видели курсирующим в состоянии алкогольного опьянения возле ее дома.

Продолжается проверка всех обстоятельств инцидента.

Как сообщала "Страна", полиция разыскивает психбольного, который убил санитара и сбежал из лечебницы под Кривым Рогом. В субботу, 18 июля, около 07:00 правоохранители получили сообщение о том, что 21-летний пациент психбольницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают предполагаемого убийцу.

Напомним, что в Одессе в разгар сезона отпусков нацгвардейцы и полицейские патрулируют город и ищут нелегальных мигрантов.