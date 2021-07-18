Служба безопасности Украины задержала своих же сотрудников, которые, по данным ведомства, напали на украинских пограничников в Сумской области, рядом с российской границей в ночь на 18 июля.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Представители ведомства сообщили, что спецслужба выявила причастность двоих своих сотрудников к совершению хулиганского нападения на пограничный отряд в Сумской области. Задержанные уже переданы органам следствия.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в СБУ.

Там также добавили, что "СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям".

Напомним, в воскресенье, 18 июля, пресс-служба МВД сообщила, что на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Нападавшие, которых, по данным министерства, было трое, нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.

Позже спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что нападавшие на пограничников, предположительно, действовали с территории Украины - никаких нарушений границы с РФ зафиксировано не было.