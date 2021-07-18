Грядущей осенью Крым может стать главным постковидным реабилитационным центром России. Об этом сообщил источник в правительстве региона.

Также источник сообщил о росте турпотока на полуостров. По его словам, аэропорт и Крымский мост ежедневно ставят рекорды. Полуостров полностью обеспечен медикаментами и резервными койками.

Он добавил, что Крым готов принимать больных из других регионов. Санаториев и пансионатов там достаточно.

"Южный берег - лучшее место в Европе для лечения лёгочных заболеваний. Напомним - первый противотуберкулезный санаторий появился именно там", - сообщают местные издания.

Как сообщала "Страна", в Крыму планируют не пускать на полуостров туристов без прививки от Covid-19, но не в этом сезоне. По данным крымских журналистов, такая мера рассматривается в долгосрочной перспективе.

Исключение составляют дети до 18 лет и люди с медицинскими противопоказаниями против вакцинации.

Также мы писали о том, что ученые назвали лекарство, которое снижает риск тяжелых осложнений коронавируса на 50%.

Напомним, что в Крыму зарегистрировали исторический максимум заражений коронавирусом. За 17 июля там зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции.