В Сколтехе заявили об обнаружении трудноизлечимого "длинного COVID-19", обнаруженного благодаря наблюдениям за антителами.

Об этом в эфире "Радио России" заявил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

"Длинным COVID-19" называют рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты. Кулиш заявил, что сталкивался со случаями, когда некоторые пациенты жаловались на рост антител спустя 8-9 месяцев после перенесенного заболевания.

"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется", - объяснил биотехнолог.

В свою очередь, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что подобное происходит в том случае, когда иммунная система не убивает вирус до конца, и он также не приводит к летальному исходу для человека. Вирус некоторое время находится в организме человека, пока не активируется и не начнет размножаться.

За минувшие сутки в Москве и Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались в общей сложности более 200 человек. В столице с 27 июня фиксируется более 100 летальных исходов в сутки, а максимум по этому показателю был зафиксирован 28 июня.

Как сообщала "Страна", по данным Минздрава за прошедшие сутки от коронавируса привились более 50 тысяч граждан Украины.

Также мы писали о том, что после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины Pfizer происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.