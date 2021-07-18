Употребление алкоголя во время сильной жары, которая уже долгое время стоит почти на всей территории Украины, чревато обезвоживанием, тепловым ударом и утоплением во время купания в водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

По словам, медиков, употребление алкогольных напитков значительно ухудшает умственные и физические способности, а также влияет на способность принимать решения, что может иметь критические последствия.

Главный риск от употребления алкоголя на солнце - обезвоживание. Когда в жаркую погоду вы пьете алкоголь, температура вашего тела растет быстрее, чем обычно и организм начинает остывать, обильно отдавая воду через пот.

Кроме того, крепкие напитки являются диуретиками - они через мочу выводят большее количество жидкости, чем организм получает. Если ваша моча темного цвета - это признак обезвоживания. О том, сколько нужно пить воды, чтобы не подвергнуть себя риску обезвоживания - читайте в нашем материале.

Обезвоживание влечет за собой еще одну проблему - тепловой удар. Организм, теряет воду сверх нормы, не может эффективно охлаждаться. Если вы при этом еще и находитесь на солнце, то вам грозит тепловой удар. О симптомах и что делать в таком случае читайте здесь.

По данным спасателей, от 25 до 50% смертельных случаев на воде среди взрослых и детей связаны с употреблением алкоголя. Алкоголь снижает координацию и рефлексы, а также влияет на способность адекватно оценивать собственные силы и расстояние. Именно по этой причине происходит большинство утоплений. В любом случае в состоянии алкогольного опьянения не идите купаться, особенно в одиночестве, вечером или ночью. Тогда даже если вы начнете тонуть, никто не сможет вовремя помочь.

Помимо этого употребление алкоголя повышает вероятность получить солнечный ожог и заболеть раком кожи. Исследования, проведенное по заказу Итальянской ассоциации изучения рака, показывает связь между потреблением алкоголя и развитием меланомы. У пьющих людей риск заболеть на 20% выше, чем у непьющих. А в исследовании, проведенном немецкими учеными, говорится о том, что после употребления алкоголя снижается уровень каротиноидов. Это делает кожу более чувствительной к солнцу.

"Все еще думаете стоит ли брать с собой на пляж несколько бутылок пива или вино? Оставьте алкоголь дома и возьмите вместо него воды. Пусть ваш отдых будет безопасным", - посоветовали эксперты Минздрава.

Напомним, ранее медики дали советы, как правильно организовать отдых в такую погоду для беременных.

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