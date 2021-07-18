Нападавшие на пограничников в Сумской области лица, вероятно, действовали с территории Украины. Никаких нарушений границы с Россией не было зафиксировано.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина.



"Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины", - сообщил журналистам представитель Госпогранслужбы Украины.

Как отметили в ГПСУ, за нападение на пограничников злоумышленники могут сесть в тюрьму на 15 лет. Сейчас ведется расследование в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям.

В ночь на воскресенье, 18 июля трое неизвестных напали на пограничный наряд в Сумской области и отобрали у них оружие. Оружие нападавшие выбросили вблизи места нападения, их разыскивают.

Как сообщала "Страна", пьяный дальнобойщик выехал на встречку и сбил шлагбаум на границе с Беларусью. По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками.

Также мы писали о том, что украинский пограничник подобрал на дороге случайного попутчика и распознал в нем преступника, разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки.