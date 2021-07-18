Отобравшие оружие у пограничников в Сумской области действовали с территории Украины - ГПСУ
Нападавшие на пограничников в Сумской области лица, вероятно, действовали с территории Украины. Никаких нарушений границы с Россией не было зафиксировано.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина.
"Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины", - сообщил журналистам представитель Госпогранслужбы Украины.
Как отметили в ГПСУ, за нападение на пограничников злоумышленники могут сесть в тюрьму на 15 лет. Сейчас ведется расследование в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям.
В ночь на воскресенье, 18 июля трое неизвестных напали на пограничный наряд в Сумской области и отобрали у них оружие. Оружие нападавшие выбросили вблизи места нападения, их разыскивают.
Как сообщала "Страна", пьяный дальнобойщик выехал на встречку и сбил шлагбаум на границе с Беларусью. По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками.
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