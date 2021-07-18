В начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус призывал власти Украины к наступлению на Донецк, который к тому моменту оказался под контролем сепаратистов.

Об этом заявил бывший президент Грузии, председатель исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю - мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" - по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", - сказал политик.

По его словам, Петреус тогда якобы утверждал, что "украинцы могут с этими силами Донецк забрать".

Саакашвили также уточнил, что СМС от экс-главы ЦРУ он получил после того, как под контроль украинских военных перешли Славянск и Краматорск Донецкой области (июль 2014 года).

Политик также утверждает, что переслал это сообщение тогдашнему президенту Петру Порошенко, но получил "ноль реакции". В телефонном разговоре с экс-главой государства Саакашвили попытался обсудить с Порошенко предложение американского военного, однако тот перевел разговор на другую тему.

"Хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум", - заявил экс-президент Грузии.

Тем временем на Донбассе продолжаются обстрелы позиций украинских военных. С начала суток воскресенья, 18 июля, противник обстрелял поселок Пески на Донбассе из минометов 120-го калибра. В результате украинские военные не пострадали. А в субботу режим перемирия срывали 13 раз, при обстрелах были ранены двое служащих ВСУ.

В свою очередь так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин недавно заявил, что считает актуальным вопрос о "пересмотре границ Украины".