По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца водитель иномарки, который подозревается в том, что в ночь на 17 июля 2021 он совершил смертельное ДТП на ул. Березняковской в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, водитель автомобиля "Ford Fusion", находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругления проезжей части, врезался в бордюрный камень, и, выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. В дальнейшем автомобиль, находясь в неуправляемом состоянии, улетел на проезжую часть и остановился.

В результате ДТП 20-летняя пассажир автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу, где вскоре умерла.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 43-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения) УК Украины.

17.07.2021 Шевченковским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Раз напоминаем гражданам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.





Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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