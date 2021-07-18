Длинна тела этих жуков может достигать 4 сантиметров. Фото: заповедник

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимки редкого жука, проживающего на его территории - "краснокнижного" усача мускусного.

Фотографии опубликовала пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

По словам представителей заповедника, усач прекрасно себя чувствует на территории учреждения, так как заброшенные населенные пункты являются для него главным местом обитания.

Чернобыльский заповедник показал "металлического" жука-усача из Красной книги. Фото

В длину жук может достигать от 1,5 до 4 сантиметров. Особое внимание привлекает окраска его тела с металлическим отблеском синего, зеленого и других цветов.

Как и все усачи, мускусный требует условия для длительного периода развития личинки, который может составлять от 2 до 4 лет. Личинка развивается в стволах различных видов ивы. В целом, этот жук отдает предпочтение зарослям лиственных деревьев.

Чернобыльский заповедник показал "металлического" жука-усача из Красной книги. Фото

Чернобыльский заповедник показал "металлического" жука-усача из Красной книги. Фото

Напомним, сотрудники Чернобыльского биосферного заповедника также показывали снимки благородных оленей, которые будто позировали перед фотоловушками, установленными на территории учреждения.

Также мы рассказывали о том, какие виды змей обитают в заповеднике.

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