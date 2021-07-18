Бориспольский горрайонный суд Киевской области отменил штраф в размере 170 гривен, который правоохранители выписали мужчине за отсутствие у него маски в общественном месте.

Об этом свидетельствует страница судебного реестра с решением от 14 июля.

17 января этого года мужчина находился в одном из продовольственных магазинов Борисполя без маски, за что его и оштрафовала полиция. После этого нарушитель решил обжаловать решение правоохранителей в суде.

В своем иске он ссылался на тот факт, что на момент инцидента в Украине не действовал режим чрезвычайного положения, а главный санитарный врач Украины не обращался в Кабмин с представлением об установлении карантина на территории Украины.

В результате суд постановил отменить штраф, так как этот вид наказание за отсутствие маски в общественном месте, по его мнению, ограничивает конституционные права человека.

Также в своем решении суд утверждает, что штраф за отсутствие маски является вмешательством государства в право человека на мирное владение своим имуществом (деньгами).

В то же время полиция может обжаловать решение суда в течение 10 дней со дня его вынесения.

Напомним, это не первое подобное решение, которое выносят суды в Украине. 5 апреля во Львове апелляционный суд отменил штраф за отсутствие маски, выписанный женщине сотрудниками полиции. Также апелляция постановила, что полиция обязана оплатить женщине траты на адвоката.

А в марте этого года Королевский районный суд в Житомире признал антиконституционным часть постановления Кабмина №641 в области соблюдения масочного режима.