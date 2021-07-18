В университете Восточной Англии откажутся от произведений знаменитого драматурга Уильяма Шекспира. Теперь там будут рассказывать студентам, что английский - язык колонизаторов.

Программа школы (кафедры) литературы, драматургии и творческого письма при этом университете решили скорректирована по просьбе студентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее студенты обвинили университетскую программу, в которой был Шекспир, в доминировании "белых мужчин-авторов" и сосредоточении на "опыте привилегированных белых мужчин".

Также они обвинили университет в "поддержке исключительных, стирающих, патриархальных, гетеронормативных стандартов превосходства белых".

После этого руководство университета решило отказаться от модуля, в который входят произведения Шекспира и "Остаток дня" Исигуро. Вместо этого ученикам расскажут об английском как о языке колонизаторов, сообщает издание со ссылкой на соответствующие документы.

Критики уже назвали такое решение спорным и антиакадемическим. Профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фюреди считает, что подобные меры не имеют никакого отношения к английской литературе. По его словам, это нужно лишь для того, чтобы студенты могли сделать политическое заявление о своём моральном превосходстве.

Как сообщала "Страна", на аукционе за рекордную сумму продали печатное издание первого сборника пьес драматурга Уильяма Шекспира - "Комедии, истории и трагедии". В мире сохранились лишь шесть экземпляров "Комедий, историй и трагедий". В этот сборник входят 36 пьес Шекспира, 18 из них никогда не публиковались до выхода этого издания. Среди них - "Макбет" и "Юлий Цезарь".

Напомним, что канадский профессор написал книгу о роли ОУН-УПА в Холокосте.