В Саудовской Аравии начался хадж - ежегодное паломничество мусульман к священным для них местам. Уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса хадж проходит без участия иностранных верующих.

Об этом сообщает саудовский телеканал "Ихбария".

В этом году, как и в прошлом, в ритуалах смогут принять участие только местные жители и мусульмане-иностранцы, которые проживают в Саудовской Аравии. По предварительным подсчетам, ритуал совершат около 60 тысяч человек. До пандемии в них принимали участие около 2,5 миллионов мусульман из разных стран мира.

Принять участие в хадже могут люди от 18 до 65 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такое решение в июне приняли власти Саудовской Аравии в связи с пандемией. Основные ритуалы состоятся уже в понедельник, 19 июля.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. Согласно обычаям, каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни обязан совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Напомним, в декабре прошлого года Саудовская Аравия стала первой страной мира, закрывшей въезд иностранцам из-за мутаций коронавируса.

Уже в мае этого года власти Саудовской Аравии приняли решение не допускать к работе тех работников, которые не прошли полный курс вакцинации от Covid-19. Речь идет о сотрудниках как государственных предприятий, так и частных.