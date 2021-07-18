После полного курса вакцинации поступившей в Украины вакцины Moderna можно будет получить международный сертификат о вакцинации (международный ковид-паспорт). Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - написано на странице Ляшко в Facebook в воскресенье, 18 июля.

По словам министра, до среды планируется развести вакцину во все области.

"Развозка в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", - добавил он.

Фото: facebook.com/viktor.liashko

Мы разбирались, как гражданам Украины попасть в ЕС по безвизу после вакцинации. Полный список стран и требований.

Интересно, что по данным Минздрава за прошедшие сутки от коронавируса привились более 50 тысяч граждан Украины.

Напомним, после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины Pfizer происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.