В Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийной многоэтажки, где год назад погибли 8 человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий у себя на странице в Facebook.

"Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад. По предварительной информации, пострадавших нет, информация уточняется", - рассказал он.

В Дрогобыче обвалился подъезд дома, в котором ранее погибли 8 человек. Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел в ночь на 28 августа 2019 года. Тогда из-за инцидента погибли 8 человек, а еще столько же госпитализированы. Взрыв уничтожил семь квартир и парикмахерскую, расположенную на первом этаже.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения. Досудебным расследованием установлено, что к инциденту причастен главный инженер и начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда коммунального предприятия Дрогобычского горсовета, которые не надлежащим образом проводили периодические обследования дома, плановые общие и профилактические осмотры и не обнаружили непригодности дома для дальнейшей эксплуатации.

Из-за угрозы дальнейшего разрушения все жители были отселены, а здание выведено из эксплуатации. Без жилья остались жители 59 квартир (91 человек). Кабинет министров Украины выделил 40,7 млн грн на жилье для отселения граждан из аварийного здания.