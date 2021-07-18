Отмена двух законов. Что рассмотрит Рада на внеочередное заседании во вторник
Во вторник, 20 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит отмену двух законов.
Об этом "Стране" рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Во вторник в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят проекты постановлений об отмене результатов голосования за принятие законов о высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, в которых решающие роли отданы рекомендованным странами Запада международным экспертам", - рассказала она.
В то же время известно, что проекты об отмене принятия этих законов в Верховной Раде зарегистрировал Сергей Власенко (Батькивщина), Александр Сухов и Сергей Вельможный (Доверие).
В случае, если парламентарии провалят голосование – их передадут на подписание спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, Верховная Рада Украины провалила поправку народного депутата от "Слуга народа" и известного блогера Максима Бужанского, в которой предлагалось позволить нацменьшинствам обучаться на родном языке и отменить штрафы для бизнеса за нарушение языкового законодательства.