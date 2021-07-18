Во вторник, 20 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит отмену двух законов.

Об этом "Стране" рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Во вторник в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят проекты постановлений об отмене результатов голосования за принятие законов о высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, в которых решающие роли отданы рекомендованным странами Запада международным экспертам", - рассказала она.

В то же время известно, что проекты об отмене принятия этих законов в Верховной Раде зарегистрировал Сергей Власенко (Батькивщина), Александр Сухов и Сергей Вельможный (Доверие).

В случае, если парламентарии провалят голосование – их передадут на подписание спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада Украины провалила поправку народного депутата от "Слуга народа" и известного блогера Максима Бужанского, в которой предлагалось позволить нацменьшинствам обучаться на родном языке и отменить штрафы для бизнеса за нарушение языкового законодательства.