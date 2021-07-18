В ЮАР (Африка) на фоне протестов и беспорядков после преследования бывшего президента страны Джейкоба Зумы, начались многокилометровые очереди за едой из-за закрытия большей части ТЦ и магазинов. В свою очередь торговые точки закрылись из-за мародерства и разбоев.

Беспорядки привели к перебоям поставок еды в торговые сети, передает RT.

Длинные очереди собираются и на заправочных станциях - страна сейчас также испытывает дефицит топлива.

В Южно-Африканской Республике начались протесты из-за ареста бывшего президента Зумы. Потом они переросли в сильнейшие за последние 30 лет беспорядки, погромы и грабежи. Владельцы уцелевших магазинов всеми способами пытаются защищать свой бизнес от мародёров.

По последним данным, погибли 117 человек, более 1,2 тыс. арестованы, общий урон экономике оценивается примерно в $350 млн.

Мы разбирались, что происходит в ЮАР, которую охватили грабежи и насилие.

Зума ушел в отставку по требованию его собственной партии Африканский национальный конгресс после того, как против него были выдвинуты обвинения в получении взяток и "откатов" при заключении государственных контрактов, использования бюджетных средств на личные нужды и отмывания денег.

Напомним, что во время беспорядков в ЮАР погибли 72 человека.