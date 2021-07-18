Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшее время погода в Украине резко переменится.

Об этом она рассказала у себя на странице в Facebook.

"На Западе в понедельник ожидается 23-28 градусов – дышать, не надышаться. На Житомирщине, Черниговщине, Винничине и Киевщине градусы начнут опускаться до 27-31 градуса. Но на остальной части Украины еще будет припекать: днем 30-35 градусов", - рассказала она.

В то же время Диденко уточнила, что "милосердие" придет к нам с атмосферными фронтами, которые связаны с циклоном Christoph. Они принесут грозовые дожди в Украину.

"Такие явления наиболее возможны на Западе, на Севере и местами в центральных областях. На Юге и Востоке Украины еще удержится сухая и жаркая погода", - добавила она.

Также Диденко прогнозирует, что в Киеве завтра будет дождь, гроза и сильные шквальные ветры с градом. Температура воздуха будет высокой, но изменение будет ощутимо – 28-30 тепла. Во вторник показатель упадет до 27 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказывала, какой будет погода в воскресенье и когда в Украине спадет жара.

Также мы писали, что в МОЗ призвали украинцев проверять УФ-индекс на смартфоне, прежде чем выходить на улицу.