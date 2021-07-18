В воскресенье, 18 июля, оппозиционеры в Грузии сорвали выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури в парламенте. Они подошли к нему с фотографиями убитого телевизионного оператора Александра Лашкавары.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал NEXTA.

Поддержали акцию оппозиционных депутатов и присутствовавшие в парламенте журналисты оппозиционных телеканалов. Они вывесили с галерки зала заседаний плакаты с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

Согласно распространенной пресс-службой парламента информации, Гомелаури намеревался детально сообщить депутатам о действиях полиции 5 июля, когда несколько тысяч радикально настроенных людей в центре Тбилиси не позволили провести марш ЛГБТ-сообщества. Толпа радикалов в тот же день избила несколько десятков журналистов, утверждая, что они пропагандируют идеи секс-меньшинств. Один из избитых, оператор независимой телекомпании TV Pirveli, впоследствии умер.

По решению руководства парламента, министра Гомелаури депутаты теперь заслушают в другой день.

Как писала "Страна", в начале июля Грузию всколыхнул бунт против ЛГБТ, на котором сожгли флаг Евросоюза.

А 11 июля в Тбилиси умер сотрудник телекомпании TV Pirveli Александр Лашкавара, которого сильно избили противники проведения в Тбилиси гей-парада.

После этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что против Грузии могут ввести санкции из-за бунта против ЛГБТ и убийства Лашкавары.