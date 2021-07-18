Власти Бельгии открыли границы для всех типов путешествий гражданам Украины.

Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы МИД, Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Также министр заявил, что открытие Бельгии для наших граждан было совершено именно по этой рекомендации Совета ЕС.

"МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - заверил Кулеба украинцев в своем микроблоге.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина попала в "белый" ковид-список Евросоюза и стала одной из стран, гражданам которой разрешен въезд в ЕС.

Также "Страна" подробно писала о том, как пускают в ЕС из стран "белого" ковид-списка, куда внесли Украину. Как правило, граждане таких государств могут заезжать в страны Евросоюза по ПЦР-тесту.

Еще мы сообщали, что с 18 июля Германия открыла въезд на свою территорию для всех резидентов Украины.

Кроме того, ранее Словения открыла границы для украинских туристов.