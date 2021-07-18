Российская телеведущая Ольга Скабеева сыронизировала по поводу вызова министра обороны России Сергея Шойгу в Службу безопасности Украины для получения подозрения.

"Приедет на танке!" — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Кроме того, вызов Шойгу в Украине прокомментировал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

"Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ", - сказал Косачев "РИА Новости".



Напомним, сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи касаются создания "непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей".

Ранее "Страна" приводила заявление главы российского минобороны о том, что Украина спровоцировала кризис на Донбассе перед саммитом НАТО в Брюсселе. По его словам, некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.