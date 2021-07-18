Папа Римский Франциск впервые после перенесенной в начале месяца операции провел воскресную проповедь из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Об этом сообщает Vatican News.

84-летнего понтифика выписали из римской больницы в минувшую среду после госпитализации для проведения плановой операции по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника). Операцию успешно провели 4 июля.

Во время проповеди поправившийся Франциск сказал, что молится за жертв и пострадавших от наводнений в Германии, Бельгии и Нидерландах.

"Дорогие братья и сестры, выражаю мою близость населению Германии, Бельгии и Голландии, пораженных катастрофическими наводнениями. Пусть же Господь примет погибших и утешит родственников. И поддержит усилия всех, направленные на помощь тем, которые понесли серьезный ущерб", - сказал он.

Кроме того, Папа Франциск выразил солидарность с народами ЮАР и Кубы, которые "переживают сложности".

"Страна" сообщала о том, что в прошлое воскресенье Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему сделали плановую операцию.

Мы также писали о приглашении президента Владимира Зеленского Папе Римскому посетить Украину. Также глава государства заявил, что рассчитывает на поддержку понтифика в урегулировании конфликта на Донбассе.