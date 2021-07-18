На украинско-российском участке государственной границы в Сумской области в ночь на 18 июля произошло нападение на пограничный наряд. Трое нападавших нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба МВД Украины.

Как заверили в МВД, благодаря своевременным совместным действиям с Национальной полицией оружие возвращено. Сецчас ведется розыск лиц, причастных к преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ( "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Отдельные санкции этих статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Охрана государственной границы ведется усиленно, добавили в МВД. На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.

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