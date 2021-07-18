Вчера СБУ вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу.

Эта фраза сама по себе звучит анекдотично. Но законодательство Украины не запрещает допрашивать министров соседних государств. Шойгу обязан явиться в мариупольское управление СБУ 20 июля.

Очевидно, что министр обороны РФ на допрос не приедет. В соцсетях, впрочем, допустили обратное - что Шойгу как раз явится в Мариуполь. Правда, таким способом, при котором подозрение вряд ли ему смогут вручить.

"Страна" разбиралась в деталях "дела Шойгу" и реакции на него в Украине.

Зачем Шойгу и Малофеева зовут на допрос

Фотокопию повестки министру обороны России вчера опубликовало издание "Главком". СБУ же пока официально не подтверждала эту информацию - но и не опровергала ее.

Шойгу намерены вручить подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса - "Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей". Дело это было открыто еще в июле 2014 года.

То же самое подозрение хотят выдвинуть российскому бизнесмену Константину Малофееву - известному тем, что помогал "ополчению" и конкретно группе Гиркина-Стрелкова в первые месяцы конфликта на Донбассе.

Обоих вызвал на допрос младший лейтенант СБУ, следователь Тарас Бутенко - Шойгу на 9 часов утра, а Малофеева на 10.

По этому делу министр обороны России является "подследственным" еще с 2014 года - и об этом много писали.

Также в 2016 году против Шойгу открыли еще одно дело - за "совершение особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка".

Тогда же Печерский суд Киева выдал ордер на арест российского министра. По тому делу также проходили десятки российских генералов.

Но, судя из повестки, подозрение министру обороны России решили выдвинуть по делу семилетней давности. Что именно за это время там удалось выяснить нового - не совсем понятно. Но решение о вручении подозрения тут скорее политическое.

И главное в нем - даже не краткосрочная информационная "перемога", а посыл, который идет в сторону России. Уже по этому эпизоду видно, что никакой встречи Зеленского и Путина всерьез никто не готовит, и саботируют этот процесс не только в Кремле, как говорит украинский президент - но и руками СБУ.

Очевидно, что после "подозрений" ближайшему соратнику Путина желания встречаться с Зеленским в Кремле станет еще меньше.

Не исключено так же, что вызов Шойгу связан с тем, что министр приказал военным России заучить статью Путина о том, что украинцы и русские - один народ. То есть это был такой информационный ответ: нет, не один.

"А может он дух Кужугетовича вызывал?"

В соцсетях, тем временем, уже иронизируют над вручением повестки.

"Интересно, если Шойгу согласится приехать в Мариуполь, какой вид транспорта он предпочтёт?", - спрашивает телеграм-канал "Политика Страны".

О том же пишет политолог Константин Бондаренко.

"Есть подозрение, что послезавтра, 20 июля, российские войска могут войти в Мариуполь - по просьбе следователя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях младшего лейтенанта Тараса Бутенко. Шойгу же не может не появиться - он прекрасно понимает, какими последствиями для него может обернуться нарушение статьи 139 УПК Украины - штраф в размере от 0,25 до 0,5 размера прожиточного минимума (от 595 до 1190 грн)", - с иронией пишет Кость Бондаренко.

Блогер Дмитрий Марунич опубликовал фото колонны российской военной техники, подписав ее: "Вызвали Шойгу на допрос в Мариуполь".

Телепродюсер Виктор Зубрицкий пошутил, что это может стать одной из схем вторжения в Украину.

"Вот так подкупят какого то следователя и он вызовет на допрос несколько аэродивизий. Надо срочно писать в СБУ - у агрессора появилась ещё одна лазейка. Бланки повесток должны быть строгой отчётности!"

Журналист Дмитрий Заборин предположил, что в СБУ вызвали не самого Шойгу, а его дух.

А вот спецкор "Страны" Олеся Медведева объяснила повестку Шойгу банальной скукой, которая царит в СБУ.