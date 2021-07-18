В воскресенье, 18 июля, в формате видеоконференции прошло заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+. Они утвердили политику по объемам добычи на период до конца года, договорившись об увеличении добычи нефти с августа на 400 тысяч барреллей в сутки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Добычу альянс будет наращивать на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая исчерпать ограничения (сейчас они составляют 5,8 млн баррелей) к концу сентября 2022 года.

Кроме того, приняты следующие решения:

соглашение об ограничении добычи нефти продлено до конца 2022 года;

база отсчета сокращений в продленный срок, с мая 2022, повышена для Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и России;

сильнее всего база повышена для России и Саудовской Аравии - на 500 тысяч баррелей в сутки;

для Эмиратов база вырастет примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, для Ирака и Кувейта - на 150 тысяч.

Следующее заседание пройдет 1 сентября.

Как пишет Bloomberg, договоренность ослабит надвигающееся сокращение предложения и снизит риск инфляционного скачка цен на нефть.

В пятницу сообщалось, что после роста мировые цены на нефть начали снижаться. Brent торговался по 72,6 долларов.

Также мы писали, что Министерство энергетики США прогнозирует среднюю цену на нефть Brent на 2021 год $68,8 за баррель, при этом в предыдущем прогнозе цена была ниже - $65,2 за баррель. А прогноз цены на нефть Brent на 2022 год был повышен с $60/баррель до $67/баррель.