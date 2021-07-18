В Украине всего за одну неделю утонули почти сто человек
За прошедшие сутки, 17 июля, в Украине утонули 19 человек. А всего с начала недели в вода погибли 97 граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"С начала этой недели вода забрала жизни 97 человек. Только на протяжении последних суток, 17 июля, утонули 19 лиц", - говорится в сообщении.
Так, в Киеве в Днепре вчера нашли одного утопленника. В Луганской области утонула девочка 2011 года рождения.
В Одесской области спасатели достали из воды тело мужчины около 55 лет. Также тело мужчины достали из ставка в Сумской области.
В связи с этим спасатели напоминают правила поведения в воде и возле водоемов. Запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупреждающие знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться наедине;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие предметы, не предусмотренные для плавания;
- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, которые не отведены для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые ходят неподалеку от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, шалить;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем до пояса;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Ранее "Страна" не раз сообщала о смертях в воде в купальный сезон. Например, в Ивано-Франковске во время отдыха 12-летняя девочка утонула в реке Быстрица.
Также мы писали, что в Испании утонула украинка. В день трагедии женщина отдыхала возле моря с семьей. Она пошла купаться вместе с сыном, и их накрыла волна. Муж бросился к воде и сумел вытащить из моря сына, женщину же сбила с ног еще одна волна, и она утонула.