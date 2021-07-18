За прошедшие сутки, 17 июля, в Украине утонули 19 человек. А всего с начала недели в вода погибли 97 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"С начала этой недели вода забрала жизни 97 человек. Только на протяжении последних суток, 17 июля, утонули 19 лиц", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве в Днепре вчера нашли одного утопленника. В Луганской области утонула девочка 2011 года рождения.

В Одесской области спасатели достали из воды тело мужчины около 55 лет. Также тело мужчины достали из ставка в Сумской области.

В связи с этим спасатели напоминают правила поведения в воде и возле водоемов. Запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупреждающие знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться наедине;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие предметы, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, которые не отведены для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые ходят неподалеку от мест купания;

допускать в воде опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, шалить;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем до пояса;

купание детей без сопровождения взрослых.

Ранее "Страна" не раз сообщала о смертях в воде в купальный сезон. Например, в Ивано-Франковске во время отдыха 12-летняя девочка утонула в реке Быстрица.

Также мы писали, что в Испании утонула украинка. В день трагедии женщина отдыхала возле моря с семьей. Она пошла купаться вместе с сыном, и их накрыла волна. Муж бросился к воде и сумел вытащить из моря сына, женщину же сбила с ног еще одна волна, и она утонула.