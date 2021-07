Вечером 6 июля в небе над калифорнийским городом Атаскадеро заметили несколько парашютистов, один из которых потерял управление и крутился в воздухе. В результате десантник рухнул на жилой дом, пробил крышу и выжил.

Об этом сообщается в сюжете Ютуб-канала ksby.

Возле Атаскедеро американские и британские парашютисты тренировались прыгать с высоты в 5 километров, при этом раскрывая парашют на расстоянии менее километра от земли. У одного из десантников не раскрылся основной парашют, а для раскрытия запасного не оставалось времени. В итоге он пролетел четыре с половиной километра и пробил крышу жилого дома.

Как сообщается, в момент падения хозяев не было дома, и поэтому они избежали травм. Рядом оказалась их соседка по имени Роуз Мартин, которая работает медсестрой.

"Я побежала [в дом к соседям], чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке, и осмотрела его. Глаза у него были открыты, но я не знала, получил ли он травмы - и поэтому не хотела, чтобы его трогали", - рассказала Мартин.

Как ни удивительно, но мужчине удалось не только выжить, но даже избежать серьезных травм после такого падения. Согласно пресс-релизу полиции, после инцидента парашютист был в сознании и жаловался на боль, но видимых серьезных повреждений у него не было. Мужчину доставили в больницу с травмами средней тяжести.

